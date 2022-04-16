Украина стартовала с двух поражений в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Украины сыграла два матча против США в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в американском Эшвилле. Украинки уступают со счетом 2:0.

Даяна Ястремька – Элисон Риск 6(16):7, 5:7

Матч длился 2 часа 21 минуту. Ястремская выполнила 6 эйсов, допустила 4 двойных и 63 непринужденных ошибок, сообщает 24 канал.

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На тай-брейке Ястремской и Риск понадобилось 34 розыгрыша для того, чтобы определить победительницу.

Этот тай-брейк стал самым длинным в истории среди одиночных матчей Кубка Билли Джин Кинг.

Катарина Заватько – Джессика Пегули 2:6, 1:6

Украинцы противостояла вторая ракетка США и №14 мирового рейтинга Джессика Пегула. Это была первая встреча теннисисток на профессиональном корте.

Матч продолжался 1 час 6 минут. Завацкая допустила 5 двойных ошибок, не выполнила ни одного эйса.

Для Катарины Завацкой этот матч стал дебютом в одиночном разряде на Кубке Билли Джин Кинг. Раньше она дважды играла за сборную Украины на турнире, но в паре.

Поражение в квалификации вернет Украину в раунд плей-офф, а победа выведет в финальный турнир.

Украина и США встречаются в рамках турнира впервые с 2012 года. Тогда сборные играли в Харькове, и американки выиграли всухую со счетом 5:0.