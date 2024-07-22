Без шансов для соперников: Украина завоевала "золото" Евролиги-2024 в пляжном футболе

В грузинском Батуми закончились соревнования по пляжному футболу в дивизионе В в рамках Евролиги-2024. В нем триумфально выступила сборная Украины.

"Сине-желтые" из-за участия Беларуси бойкотировали прошлогодние соревнования. За это сборную Украины лишили места в элите и она опустилась в низший дивизион, пишет 24 Канал.

Читайте также В шаге от "золота": Украина стала вице-чемпионом молодежного Евробаскета

Замечательное выступление сборной Украины

В нем команда Николая Костенкоа продемонстрировала, что должна играть против сильнейших. "Сине-желтые" стали чемпионом Евролиги-2024 в дивизионе В, одержав все победы на турнире.

На групповом этапе Украина разгромила с одинаковым счетом 6:1 Ливан и Саудовскую Аравию, а также переиграла ОАЭ (5:2). В полуфинале же подопечные Николая Костенка не оставили шансов Латвии – 4:0.

В финале реванш за поражение в групповом раунде получила шанс взять сборная Объединенных Арабских Эмиратов. Она первой смогла избежать разгрома от Украины и навязала настоящую борьбу, однако "золото" все же досталось нашим землякам.

Ход событий финала

Уже на первой минуте "сине-желтые" открыли счет благодаря сильному удару Андрея Пашка с середины поля. Однако после этого соперники перехватили инициативу и создали немало опасных моментов.

Александр Пославский несколько раз спасал наши ворота, однако на восьмой минуте Омар Мусаб сравнял счет, а уже через минуту Юсиф Хумайд вывел свою сборную вперед. Олег Зборовский впоследствии ударом головой восстановил паритет и команды ушли на первый перерыв при ничейном счете – 2:2.

Во второй 12-минутке Дмитрий Войтенко вывел Украину вперед, а точку во встрече на последних секундах матча поставил Олег Щитник. В итоге, Украина триумфовала со счетом 4:2 и завоевала заслуженный кубок.

. Сборная Украины – чемпион Евролиги 2016 года. С тех пор "сине-желтые" стабильно участвовали в элитном дивизионе и выигрывали "бронзу" сезона-2020.

Отметим, что пока неизвестно, где будет выступать Украина в следующем сезоне Евролиги. Решение будет принимать организация, проводящая соревнования – BSWW.