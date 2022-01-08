Украина стала 10-й в смешанной эстафете: безумные отставания и прогресс Пидручного

Смешанная эстафета открыла второй соревновательный день 5-го этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Сборная Украины заняла 10 место.

Неудержимая Норвегия

Норвегия на протяжении всей гонки удерживала лидерство. Огромный вклад в этот отрыв сделали братья Бе. Марте Олсбю-Ройселанд "не испортила каши" и принесла Норвегии победу в смешанной эстафете.

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Второй финишную линию пересекла белоруска Анна Сола. Обе сборные с большим отставанием взяли медали. За третье место боролись сразу несколько команд. Франция была быстрее на огневом рубеже и первой выехала на последний круг. За ее спиной была немка, но своего Жюлья Симон уже не отпустила. Франция замкнула тройку призеров.

Провал от Примы

Забойщиком сборной Украины стал Артем Прима, который вышел на трассу с 7-м стартовым номером на груди. Уже со старта не очень сложилась гонка для сине-желтой команды. Артем использовал все дополнительные патроны и пошел на второй круг с отставанием от лидера в 38 секунд – последняя 24-я позиция.

Прима еще и едва не перепутал коврик, на который должен был ложиться для стрельбы.

Ко второй стрельбе украинец подошел с еще большим отставанием в 55 секунд. Из шести отработал Прима на огневом рубеже и немного поднял Украину по позициям – с 25-го на 21-е место.

Настоящая катастрофа была на стойке у Швеции. Самуэльссон пошел на два круга штрафа.

Прима передал эстафету Дмитрию Пидручному на 20-й позиции, а отставание от первого места составляло более одной минуты. Лидерство захватила Норвегия.

Пидручный отыграл 10 позиций

Дмитрий ногами догнал группу преследователей и из семи отстрелялся на лежке. Капитан мужской команды поднял Украину уже на 13-е место с отставанием от лидера в 1,20 минуты.

На последней для себя стрельбе Дмитрий снова отстрелял из шести и поднял команду уже в топ-10. Однако отставание от Норвегии, которая продолжала удерживать лидерство, составляло почти 1,30 минуты.

Биатлонист из Тернополя на последних километрах вцепился в спину словенца Клемена Бауэра. Спортсмены соревновались за 10 – 11 места. Пидручному удалось приблизиться к чеху Крчмару и передать эстафету Валентине Семеренко на 10-й строчке.

Норвегия с отрывом в почти 36 секунд завершила мужской этап смешанной эстафеты. Второй была Беларусь, а тройку лидеров замкнули немцы.

Большое отставание на ногах Семеренко

Очень уверенно отработала на огневом рубеже одна из сестер. Валентина выбила 5 из 5-ти и вплотную приблизила Украину в топ-7. А до шестого места отставание составляло всего 10 секунд.

Довольно много ходов проигрывала Семеренко. Даже такой "тихий" ход не позволил Вале отработать из пяти. Два дополнительных патрона использовала украинка, которая вышла со стрельбища 9-й.

Семеренко передала эстафету Юлии Джиме на 10-м месте по отставанию почти в три минуты. Норвегия, Беларусь и Италия – топ-3 лидеров после третьего этапа.

Валидольная стойка от Джимы

Киевлянка 5 из 5-ти выбила на лежке, но ее отставание от лидера составляло уже более трех минут. До ближайшего девятого места отрыв был 27 секунд.

На стойке Юлия дважды попала в "молоко". Очень рискованно было на стойке, ведь один на один остался у Джимы. Однако украинке таки удалось закрыть все мишени. Олимпийская чемпионка завезла Украину на 10-ю позицию.

Результаты гонки

Какое-то чудо совершили шведы. Сборная после первого этапа завершила гонку лишь 22-й, а благодаря Мартину Пансилуоми и сестрам Эберг взобрались на четвертое место.

1. Норвегия (0+6) 1:28:51.4

2. Беларусь (0+5) +23,1

3. Франция (0+11) +2:01.3

…

10. Украина (0+12) +4:00.9