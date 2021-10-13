Украина сохраняет шансы напрямую выйти на чемпионат мира 2022: что для этого нужно

Сборная Украины по футболу продолжает идти без поражений в отборе на чемпионат мира 2022 года. Правда, выиграла наша команда лишь одну игру, оставшиеся шесть сведя к ничейному результату. Несмотря на это, наша команда сохраняет шансы выйти на Мундиаль напрямую.

Ситуация в группе D, куда попала сборная Украины, выглядит следующим образом:

Первое место занимает сборная Франции, которая за шесть матчей набрала 12 очков (три победы и три ничьи). Разница забитых-пропущенных голов – 8:3. Украинцы с французами дважды сыграли вничью 1:1

Украина пока не втором месте – 9 очков после семи сыгранных матчей. Разница голов 9: 8.

Финляндия на третьей строчке с 8 очками (шесть матчей). Разница голов 7: 7. Наша команда свою единственную победу в отборе на ЧМ-2022 одержала именно над финнами на выезде. Дома мы сыграли вничью.

Босния и Герцеговина пока четвертая – 7 очков за шесть матчей. Разница голов 8:7. Матч во Львове против этой сборной мы сыграли вничью 1:1. Впереди нас ждет матч на выезде.

Казахстан за семь матчей набрал лишь три очка. Два из них – в матчах против Украины, которые закончились вничью. Команда потеряла шансы пробиться на ЧМ-2022 даже через раунд плей-офф.



Турнирное положение в группе D / Иллюстрация 24 канала

Выход напрямую на ЧМ-2022

Сборная Украины отстает от сборной Франции на три очка. Это одна победа. Правда, Украина сыграла на один матч больше. У "сине-желтых" впереди игра на выезде против Боснии и Герцеговины. Французы же сыграют против Казахстана дома и Финляндии на выезде. Единственный наш шанс обойти Францию – это чтобы "галльские петухи" эти оба матча проиграли как минимум с общим счетом 0:4, а мы свой матч выиграли. Тогда мы будем равны по количеству набранных очков, но обойдем соперника по лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

Стоящее Украина обидно упустила победу в матче с Боснией и Герцеговиной и уменьшила шансы на ЧМ-2022

Выход через плей-офф

Но надеяться на такое развитие событий довольно безнадежно. Поэтому наиболее реальным является то, что Украина может занять второе место в группе, которое даст право сыграть в плей-офф квалификации.

В этой квалификации изменены условия плей-офф. На этот раз в плей-офф все команды будут поделены на три квартета. В каждом из них команды сыграют по одному матчу полуфинала. Победители сыграют в финале. Таким образом будут разыграны три путевки. Каждый из таких квартетов будет играть матчи в одной из стран-участниц.

Но для выхода в плей-офф Украине нужно побеждать на выезде Боснию и Герцеговину. Этот матч состоится 16 ноября. Тогда результаты остальных матчей в нашей группе не будут иметь значения для нас.

Украину в этом матче может устроить и ничья. Но для этого надо, чтобы перед тем Босния и Герцеговина сыграла вничью против Финляндии (13 ноября), а впоследствии Финляндия не сумела дома обыграть Францию (16 ноября).