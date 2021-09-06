Украина сохраняет шансы на ЧМ-2022: что нужно команде Петракова в параллельных матчах

Сборная Украины максимально усложнила себе жизнь в отборе на чемпионат мира 2022 года. Украинцы дважды не смогли победить Казахстан и поделили очки с Финляндией. Во вторник, 7 сентября, состоятся два матча в группе Украины, от исхода которых будет зависеть судьба "сине-желтых".

Турнирная ситуация в группе Украины

Украина и Франция сыграли по 5 матчей в отборе на ЧМ-2022. Если французы уже набрали 9 очков, то украинская команда только 5.

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В календаре сборной Украины остался один матч с Финляндией на выезде (9 октября) и два поединка с Боснией и Герцеговиной – 12 октября и 16 ноября.

Только 3 поединка отыграла Финляндия, однако успела набрать 5 очков, как и Украина. Три матча сыграла и Босния и Герцеговина – 2 очка. Худшая команда группы – Казахстан – 2 очка после 4 туров.

Украине вряд ли стоит надеяться на победу в группе D, что дает прямую путевку на чемпионат мира. В букмекерской компании Favbet уверены в том, что Франция финиширует первой – коэффициент 1,08.

Чтобы опередить Францию, нашей сборной нужно выиграть свои 3 поединка и надеяться, что чемпионы мира не одержат победу в двух матчах.

Французы еще дважды сыграют против финнов и один раз с Казахстаном. Кроме того, Украине нужно забивать много голов, чтобы иметь лучшую разницу забитых и пропущенных. Сейчас лучшая статистика именно у Франции.

Как бы там ни было, но Украина может и не гарантировать себе выход на чемпионат мира, если опередит Францию.

Больше шансов у подопечных Александра Петракова побороться за вторую строчку, которая дает право сыграть в раунде плей-офф. Скорее всего, соперниками Украины за второе место будут финны и боснийцы.

Именно на осечки этих сборных в ближайших матчах и надо надеяться Украине. Боснийцы и финны проведут свои четвертые матчи в отборе уже 7 сентября.

Босния и Герцеговина – Казахстан

Босния выглядит темной лошадкой группы D, ведь сыграла только три матча и имеет 2 очка. Впереди у боснийцев сразу две игры против Казахстана, а это потенциальные 6 очков.

Казахстан уже доказал, что может останавливать фаворитов. К сожалению, казахстанцы продемонстрировали это в матчах против Украины.

Украинской сборной нужно, чтобы Босния и Герцеговина также потеряла очки в игре против Казахстана. Лучшим результатом будет ничья. При таких обстоятельствах у боснийцев будет 3 очка после 4 поединков. Также ничья не позволит Казахстану опередить Украину.

Франция – Финляндия

В букмекерской компании Favbet предлагают коэффициент 5,40 на то, что эти сборные разойдутся миром. Все же больше шансов, что Казахстан уступит – коэффициент 1,28. Перспективы Казахстана одержать победу оценены коэффициентом 11,50.

Сейчас спасительное второе место в группе D удерживает сборная Финляндии. Потенциально финны могут даже возглавить группу, и для этого скандинавам нужно побеждать в следующих поединках Францию и Украину.

Чемпионы мира 2018 года имеют крайне неудачную серию из 5 подряд поединков без побед. Дважды в отборе французов остановила именно сборная Украины.

Французам крайне важно победить финнов, чтобы не доводить ситуацию до инфарктного состояния. Победа Франции в обоих матчах против Финляндии потенциально поможет и Украине.

При таких обстоятельствах команде Александра Петракова останется обыграть Финляндию в очном поединке и, конечно, одолеть боснийцев.

Сейчас букмекеры Favbet предлагают коэффициент 2,25 на то, что Украина займет второе место в группе D. К сожалению, букмекеры склоняются к тому, что команде Петракова не удастся это сделать – коэффициент 1,60.