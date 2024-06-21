Неожиданный выбор: кто получил лучшую оценку от WhoScored за победу над Словакией

Национальная сборная Украины в сложнейшем поединке обыграла Словакию. Аналитики WhoScored определили лучшего игрока матча.

Подопечные Сергея Реброва одержали волевую победу над Словакией со счетом 2:1. Голами у "сине-желтых" отметились Шапаренко и Яремчук.

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Оценки сборной Украины

Украинцы первыми пропустили. На 17-й минуте встречи отличился Шранц, который выиграл позицию у Зинченко и головой пробил по воротам.

Перелом в матче произошел во втором тайме. На 54-й минуте Шапаренко после паса Зинченко сравнял счет. А за 10 минут до завершения основного времени Яремчук вырвал такую нужную победу.

Статистический портал WhoScored выставил оценки участникам матча Словакия – Украина. Наибольший балл довольно неожиданно получил Александр Зинченко. Он получил оценку 8,2 балла.

Авторы голов Шапаренко и Яремчук получили 7,7 и 7,2 балла. Действия Михаила Мудрика оценили в 7,4 балла, Судакова и Трубина в 7,0.

В составе сборной Словакии наивысший балл получил Гараслина – 7,5.

Оценки от портала WhoScored / скриншот

После двух сыгранных матчей сборная Украины вышла на второе место в группе Е. Свой следующий матч "сине-желтые" сыграют 26 июня против Бельгии.