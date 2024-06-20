Топовый арбитр из АПЛ: кто рассудит матч Словакия – Украина на Евро-2024

В пятницу, 21 июня, свой второй поединок на чемпионате Европы по футболу сыграет сборная Украины. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Словакии.

Начало матча состоится в 16:00 по киевскому времени. УЕФА обнародовал судейское назначение на эту встречу.

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Кто будет судить матч Украина – Словакия

Поединок будет обслуживать английская бригада арбитров. Стартовый свисток на "Меркур Шпиль-Арене" в Дюссельдорфе сделает Майкл Оливер, который будет главным.

С украинскими командами он пересекался пять раз и пока статистика не в нашу пользу – две победы и три поражения:

11.12.2014 Стяуа 0:2 Динамо

11.08.2020 Шахтер 4:1 Базель

04.11.2020 Барселона 2:1 Динамо

11.03.2021 Динамо 0-2 Вильярреал

02.11.2022 Шахтер 0-4 РБ Лейпциг

Помогать в поле английскому судье будут его земляки Стюарт Берт и Дан Кук. Резервный арбитр – Сердар Гезюбююк, а главным судьей VAR назначен Дэвид Кута.

. Эта бригада арбитров на Евро-2024 уже обслуживала матч Испания – Хорватия . Она давала футболистам играть и показала только одну желтую карточку. Также был назначен пенальти и отменен гол после добивания хорватов с нереализованного удара с 11-метровой отметки.

Напомним, что сборная Украины по футболу на Евро-2024 попала в группу E. Сейчас "сине-желтые" занимают последнее место в квартете после поражения от Румынии со счетом 0:3. На втором месте расположились словаки, которые сенсационно переиграли звездную Бельгию (1:0).