Будут отдавать все, что у них есть, – Усик прокомментировал свой визит в сборную Украины

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины сыграет в решающем матче Лиги наций-2022/2023 против Шотландии. В этом поединке "сине-желтым" нужна только победа.

Усик: Игра с Шотландией – решающая для нас

В расположение сборной Украины 26 сентября прибыл Александр Усик. Боксер прокомментировал свой визит к "сине-желтым".

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Александр приехал к "сине-желтым" не один. Вместе с ним также пришли его сыновья.

"В Киеве был, общались с президентом Федерации и друзьями – знали, что 27 будет игра, поехал к детям, взял ребят с собой и приехал поддержать команду.

Всегда приятно наблюдать за тренировками, тем более, сборной Украины. Когда в детстве смотрел это по телевизору, то думал, как это в раздевалке или автобусе. Сейчас мечты сбываются, очень круто, смотрю рабочие моменты в раздевалке, переодевание, общение, шутки – мне это нравится", – сказал Усик.

По словам Александра, игроки национальной команды настроены решительно.

Игра с Шотландией – решающая для нас. Смотрю, что ребята заряжены и с тренером общались. Думаю, мальчики будут отдавать все, что у них есть. Дай бог, чтобы победа была за нами. Жду хорошей игры и победы,

– подчеркнул непобедимый боксер.

Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Кракове. Стартовый свисток раздастся в 21:45.