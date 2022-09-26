Команда хочет подняться в дивизион А, – Петраков перед ключевой игрой Лиги наций с Шотландией

Александр Петраков и Руслан Малиновский пообщались с журналистами в преддверии матча против Шотландии. Главный тренер сборной Украины отметил, что человека, управляющего национальной командой, возлагают большую ответственность.

Петраков: Ответственность здесь растет в разы

65-летний специалист около года работает во главе сборной Украины и полностью влился в эту работу. Александр Васильевич признался, что сначала все давалось очень тяжело из-за специфики работы в национальной команде. Ведь у каждой игры повышенная ответственность перед страной.

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Петраков сравнил важность матчей сборной с поединками клубного уровня.

"Ответственность здесь растет в разы. Перед людьми, перед всеми. И уровень этих матчей очень высок – один матч стоит 10 во внутреннем чемпионате. После матчей сборной я дома чувствую очень сильную усталость. Очень тяжело. Но я быстро ухожу, буквально 3 – 4 дни. Матчи сборных - очень серьезный уровень. Это не давит, но ответственность очень большая", – рассказал главный тренер "сине-желтых".

Сравнил сборные Армении и Шотландии

Наставник отметил, что не хочет ни в коем случае оскорблять сборную Армении. Но его уровень отличается от того, на котором играет Шотландия. Поэтому нужно ожидать ротации в составе украинской команды, если сравнивать его с предыдущей игрой.

Не хочу оскорблять сборную Армении, но каждый игрок сборной Армении индивидуально и каждый игрок сборной Шотландии индивидуально – очень большая разница. Шотландцы играют в АПЛ. Выбор не будет сложным. Перестановки будут, но для меня это не сложно,

– ответил Петраков.

Тренер "сине-желтых" отметил, что "козырем" команд Великобритании являются стандарты. Поэтому команда будет делать все возможное, что не упустить в таких моментах.

"Я не смотрю, кто не будет играть в Шотландии"

Александр Васильевич отметил, что не следит за кадровыми потерями в составе будущего соперника. Тренер обращает внимание только на своих подопечных. Украинский наставник вспомнил игру в плей-фф по ЧМ-2022, в котором его команда праздновала победу со счетом 3:1.

21 сентября шотландцы смогли взять реванш за болезненное поражение. Потому счет по итоговым матчам 1:1. 27 сентября Украина или Шотландия смогут выйти вперед в истории последних очных встреч.

Я не смотрю, кто не будет играть в Шотландии. Я смотрю за своей командой. Хочу сказать журналисту из Шотландии. Мы с вами играли 1 июня в плей-офф за выход на ЧМ-2022 и обыграли вас со счетом 3:1. Затем мы проиграли вам 0:3 в Глазго. Счет 1:1. Завтра сыграем снова,

– сказал украинский тренер.

Александр Васильевич заверил, что к первой встрече его подопечные подошли в плохих кондициях. Что нельзя сказать о нынешнем их состоянии. Поэтому команда хочет реабилитироваться за поражение в Глазго, ведь вся команда хочет подняться в дивизион А.

Петраков добавил слова благодарности в сторону шотландской стороны, согласившейся перенести поединок после начала полномасштабной войны в Украине. Хотя могли отклонить просьбу украинской ассоциации, но проявили свою солидарность и человеческие качества.

Матч Лиги наций Украина – Шотландия начнется 27 сентября в 21:45 по Киеву.

Также главный тренер "сине-желтых" отметил, что кадровые потери перед матчами Лиги наций отразились на выступлениях команды. Петраков сравнил кадровый потенциал сборной Украины с Францией, имеющей несколько равноценных составов.

Одним из последних вопросов от журналистов было о будущем Петракова во главе сборной. Однако Александр Васильевич не стал раскрывать все карты и добавил, чтобы все дождались окончания игры с Шотландией. Дальше все станет известно.

С середины ноября 2021 Александр Петраков является главным тренером сборной Украины. Его контракт с главной командой страны рассчитан до конца 2022 года.