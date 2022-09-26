Качараба: Все готовятся серьезно

Для этого "сине-желтым" нужно только побеждать шотландцев в Кракове. Ведь разница составляет два очка в пользу соперника Украины.

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Тарас Качараба прокомментировал перелет в Польшу, крайний матч против Армении и ожидает горячей поддержки трибун в Кракове.

После перелета в Польшу сборную Украины ждала возобновляющаяся тренировка для тех, кто выходил на футбольное поле в матче против армян. Вне тренировочного процесса украинские футболисты будут продолжать восстанавливаться и залечивать свои болячки.

По мнению защитника, первая часть игры с Арменией была нервной, ведь на команду давил результат. Но во второй 45-минутке удалось забить и победить. Игра была под контролем украинцев.

"Ждем полный стадион и хорошую поддержку"

Впереди у "сине-желтых" решающая встреча в дивизионе "В" против шотландцев. Тренерский штаб будет выбирать состав, отталкиваясь от функционального состояния игроков. Команда надеется на положительный результат в Кракове.

Тренеры будут смотреть, кто свежее и кто подойдет к матчу в оптимальных кондициях. У нас еще есть время подготовиться. Все готовятся серьезно и надеемся на хорошую игру и положительный результат. Знаем, что в Польше много наших болельщиков и потому ожидаем, что придет больше зрителей. Ждем полного стадиона и хорошей поддержки со стороны наших болельщиков. А мы с нашей стороны попытаемся показать лучший футбол и результат,

– сказал Качараба.

Напомним, что Качараба отыграл весь поединок против Армении, закончившийся разгромной победой Украины со счетом 0:5.

Важно. Матч Лиги наций Украина – Шотландия состоится 27 сентября. Начало решающей встречи в 21:45.