Без замен от Реброва: стартовый состав сборной Украины на матч против Северной Македонии

Наставник "сине-желтых" выставил тот же состав, который играл против немцев в спарринге четыре дня назад. У македонцев же в основе получатся сильнейшие.

Вечером пятницы, 16 июня сборная Украины сыграет второй матч отбора на Евро-2024. Соперником команды Сергея Реброва станет сборная Северной Македонии.

Следите с нами Северная Македония – Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024

Для наставника это будет первая официальная встреча во главе "сине-желтых". Тем временем стал известен состав нашей команды на матч в Скопье. По сравнению с товарищеским матчем против Германии Ребров не произвел никакой замены.

: Трубин – Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Судаков – Мудрик, Цыганков, Ярмоленко – Довбик.: Димитриевски – Ристовски, Зайков, Муслиу, Алиоски – Бардхи, Адеми, Аршковски – Трайковски, Нестеровски, Элмас.



Состав сборной Украины / инстаграм УАФ

Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Прямая трансляция матча будет доступна на региональных каналах Суспільного, а также на онлайн-платформе Мегого.

Расклад сил

Согласно котировкам букмекеров, Украина является фаворитом в матче с балканцами. Победа подопечных Реброва оценивается в 2,09, в то время как на Северную Македонию можно поставить в 4.05. Ничья же оценивается в 3,55.

Читайте также Первый экзамен Реброва в отборе на Евро-2024: как Украина играла против Северной Македонии

Обе команды уже провели по одному поединку в квалификации Евро-2024. Македонцы одолели аутсайдера группы Мальту (2:1), в то время как наша команда уступила на выезде фавориту Англии (0:2).