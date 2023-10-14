Шедевр от Караваева: видео яркого гола в ворота Северной Македонии

Игрок киевского Динамо Александр Караваев поставил жирную точку в матче против Северной Македонии. Шедевральным голом уроженца Херсона можно любоваться вечно.

Сборная Украины одержала важнейшую победу в матче отбора Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва из счетом 2:0 обыграли Северную Македонию, пишет 24 Канал.

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Украинцы первыми открыли счет в матче. Дебютный гол на свой счет записал хавбек Шахтера Георгий Судаков.

Во втором тайме "сине-желтые" имели множество моментов, чтобы закрыть поединок. Однако мяч упорно не шел в ворота балканцев.

И все же украинцы сумели во второй раз отличиться. На 5-й добавленной минуте Александр Караваев, в конце матча появившийся на поле, дальним ударом поймал опрометчиво покинувший ворота голкипера Северной Македонии.

2:0 – уверенная победа сборной Украины.

Видео гола Караваева

Кстати, это второй гол Александра Караваева в сине-желтой футболке.