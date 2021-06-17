Ярмоленко и Яремчук в отличной форме перед матчем с Северной Македонией, – Маркевич

В четверг, 17 июня, в рамках второго тура Евро-2020 сборная Украины встретится с Северной Македонией. Мирон Маркевич поделился ожиданиями от поединка "сине-желтых" в Бухаресте.

Глава комитета сборных УАФ отметил, что в первом матче против Нидерландов наша национальная команда выглядела достойно и дала бой именитому сопернику. По его словам, это вселяет надежду перед игрой с северомакедонцами.

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Однако, класс у подопечных Андрея Шевченко выше, да и лидеры – Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук – находятся в отличной спортивной форме,

– сказал он.

Мирон Маркевич верит в то, что, готовясь к поединку против Северной Македонии, тренерский штаб детально изучил все сильные и слабые стороны соперника. Важно также было провести работу над ошибками, допущенными в матче с Нидерландами.

Легендарный наставник также добавил: "Поймал себя на мысли, что даже в случае сегодняшней виктории, судьба путевки в следующий раунд все равно решится в заключительном поединке с австрийцами".

Матч Украина – Северная Македония пройдет в Бухаресте 17 июня и начнется в 16:00.

Сборная Украины встречалась с македонцами четыре раза. Дважды в товарищеских встречах "сине-желтые" теряли очки (в 2003 году – 0:0 и в 2004 году – 0:1). Однако в официальных матчах в отборе на Евро-2016 одержали две победы: 1:0 (дома) и 2:0 (на выезде).