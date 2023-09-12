Красивый жест европейского клуба: СМИ раскрыли место матча Украины против Северной Македонии

Сборная Украины по футболу готова дать бой Италии на легендарном "Сан-Сиро" в Милане. Параллельно в инфопространстве появилась информация о месте следующего домашнего поединка "сине-желтых".

У подопечных Сергея Реброва была мощная поддержка в номинально "домашнем" матче против Англии, который состоялся во Вроцлаве. Поляки и земляки, проживающие в соседней с Украиной стране, полностью заполнили местный стадион.

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Поляки будут следить у экранов

Следующий "домашний" поединок в отборе на Евро-2024 "сине-желтые" проведут 14 октября, когда примут Северную Македонию. По информации источника, украинская сборная перебазируется из Польши в Чехию.

Пражская Спарта сделала предложение УАФ провести эту октябрьскую игру против северных македонцев на их домашнем стадионе "Фортуна Арена", которая вмещает немногим более 20 тысяч болельщиков.

Это будет вторая встреча этих сборных по отбору на Евро-2024. Первая окончилась волевой победой украинцев 2:3.

В столице Чехии, как и в Польше, команда Реброва будет иметь мощную поддержку. Ведь в этой стране-союзнице Украины проживает немало украинской диаспоры и выехавших туда из-за российской агрессии.

Следует отметить, что это не единственный красивый жест со стороны представителей пражского футбольного клуба. Спарта готова взять на себя все расходы по пребыванию "сине-желтых" в Праге.

Спарта Прага удачно выступает на этом стадионе. После 7 туров футбольный клуб из столицы Чехии лидирует в местном чемпионате, набрав 19 баллов.

Перед этим 12 сентября сборная Украины проведет выездной матч против Италии на миланском "Сан-Сиро". Начало этой встречи в 21:45 с киевским временем.

Перед этой очной встречей Украина и Италия расписали миру с Англией и Северной Македонией соответственно и еще с одинаковыми счетами 1:1. Однако эмоции от этих результатов у команд кардинально разные.

Англия с 13 очками единолично лидирует в группе "С". Украина и Италия борются за 2-е место. Команда Ребров пока на 3 пункта превосходит подопечных Спалетти – 7 против 4-х в "Скуадро адзурре". Северная Македония с 3 очками идет 4-ю. А группу прогнозируемо замыкает андердог Мальта (0 баллов).

Чехия тоже участвует в отборе на Евро-2024. Эта европейская сборная набрала 8 баллов в 4-х сыгранных поединках и идет на второй. Чехи уступают только лидеру группы "Е" Албании (10 очков).