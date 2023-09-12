Підопічні Сергія Реброва мали потужну підтримку у номінально "домашньому" матчі проти Англії, який відбувся у Вроцлаві. Поляки та земляки, які проживають у сусідній з Україною країні, вщент заповнили місцевий стадіон.

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Поляки будуть стежити біля екранів

Наступний "домашній" поєдинок у відборі на Євро-2024 "синьо-жовті" проведуть 14 жовтня, коли приймуть Північну Македонію. За інформацією джерела, українська збірна перебазується із Польщі у Чехію.

Празька Спарта зробила пропозицію УАФ провести цю жовтневу гру проти північних македонців на їх домашньому стадіоні "Фортуна Арена", яка вміщує трохи більше, як 20 тисяч уболівальників.

Це буде друга зустріч цих збірних у відборі на Євро-2024. Перша закінчилась вольовою перемогою українців 2:3.

У столиці Чехії, як і в Польщі, команда Реброва матиме потужну підтримку. Адже у цій країні-союзниці України проживає чимало української діаспори та тих, хто виїхав туди через російську агресію.

Слід відзначити, що це не єдиний красивий жест зі сторони представників празького футбольного клубу. Спарта готова взяти на себе усі витрати за перебування "синьо-жовтих" у Празі.

До слова. Спарта Прага успішно виступає на цьому стадіоні. Після 7-ми турів футбольний клуб зі столиці Чехії лідирує у місцевому чемпіонаті, набравши 19 балів.

Перед цим 12 вересня збірна України проведе виїзний матч проти Італії на міланському "Сан-Сіро". Початок цієї зустрічі о 21:45 з київським часом.

Перед цією очною зустріччю Україна та Італія розписали мирові з Англією та Північною Македонією відповідно, та ще й з однаковими рахунками 1:1. Однак емоції від цих результатів у команд кардинально різні.

Англія із 13 очками одноосібно лідирує у групі "С". Україна та Італія ведуть боротьбу за 2-ге місце. Команда Ребров поки що на 3 пункти переважає підопічних Спалетті – 7 проти 4-х у "Скуадро адзурри". Північна Македонія з 3 очками йде 4-ю. А групу прогнозовано замикає андердог Мальта (0 балів).

Відзначимо. Чехія теж бере участь у відборі на Євро-2024. Ця європейська збірна набрала 8 балів у 4-х зіграних поєдинках та йде другою. Чехи поступаються лише лідеру групи "Е" Албанії (10 очок).