Северная Македония – Украина: где смотреть онлайн матч Евро-2020

17 июня 2021 , 02:10
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Источник:

24 канал

Украинская сборная 17 июня проведет свой второй матч в группе С на чемпионате Европы-2020. Команда Андрея Шевченко во 2 туре группового раунда встретится со сборной Северной Македонии. И этот поединок можно будет посмотреть в Украине.

Где смотреть онлайн матч Евро-2020

Поединок Северной Македонии и Украины 17 июня откроет игровой день на чемпионате Европы-2020. Матч нашей сборной стартует в 16:00.

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В Украине его можно будет посмотреть как по телевизору, так и онлайн.

Трансляторы встречи Северная Македония – Украина

  • ТРК Украина
  • Футбол 1
  • Футбол 2

Начало трансляции противостояния в 15:50.

Смотреть онлайн матч Северная Македония – Украина можно будет на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv и Megogo. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.

  • В первом матче команда Андрея Шевченко обидно уступила в Амстердаме Нидерландам 3:2. Наши футболисты сделали классный камбэк, отыгравшись с 2:0. Но в конце встречи не удержали мировую.
  • Северная Македония во встрече против Австрии доказала, что не стоит списывать с самого начала Евро-2020. Футболист сравняли счет 1:1, но австрийские игроки на классе все же одержали победу со счетом 3:1.
Автор: Софія Кулай