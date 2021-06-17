Северная Македония – Украина: где смотреть онлайн матч Евро-2020

Украинская сборная 17 июня проведет свой второй матч в группе С на чемпионате Европы-2020. Команда Андрея Шевченко во 2 туре группового раунда встретится со сборной Северной Македонии. И этот поединок можно будет посмотреть в Украине.
Где смотреть онлайн матч Евро-2020
Поединок Северной Македонии и Украины 17 июня откроет игровой день на чемпионате Европы-2020. Матч нашей сборной стартует в 16:00.
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В Украине его можно будет посмотреть как по телевизору, так и онлайн.
Трансляторы встречи Северная Македония – Украина
- ТРК Украина
- Футбол 1
- Футбол 2
Начало трансляции противостояния в 15:50.
Смотреть онлайн матч Северная Македония – Украина можно будет на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv и Megogo. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.
- В первом матче команда Андрея Шевченко обидно уступила в Амстердаме Нидерландам 3:2. Наши футболисты сделали классный камбэк, отыгравшись с 2:0. Но в конце встречи не удержали мировую.
- Северная Македония во встрече против Австрии доказала, что не стоит списывать с самого начала Евро-2020. Футболист сравняли счет 1:1, но австрийские игроки на классе все же одержали победу со счетом 3:1.