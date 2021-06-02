Украина – Северная Ирландия: где смотреть товарищеский матч

В четверг, 3 июня, сборная Украины по футболу сыграет второй матч в рамках подготовки к Евро-2020 с Северной Ирландией. В Украине эту встречу можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Украина – Северная Ирландия: где смотреть

Матч между сборными Украины и Северной Ирландии состоится в Днепре на "Арене Днепр". Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

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В Украине правами на показ матча сборной Украины владеет группа каналов "Футбол 1/2/3". Матч между сборными Украины и Северной Ирландии покажут сразу два телеканала.

Речь идет о телеканале "Футбол 1" и ТРК "Украина". Прямая трансляция на обоих каналах начнется в 20:50.

Смотреть онлайн матч Украина – Северная Ирландия можно на нескольких платформах полностью легально. Трансляцию матчей национальной сборной Украины проводит Oll.tv.

Каналы "Футбол 1/2/3" также доступны для абонентов "Воли". Их можно смотреть и в приложениях от мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell.

Трансляция матча Украина – Северная Ирландия доступна и для подписчиков Megogo. Этот матч можно будет смотреть во время просмотра ТРК "Украина".