Украина – Сербия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2023 по хоккею

Национальная сборная Украины по хоккею в понедельник, 24 апреля, проведет второй поединок ЧМ-2023 в дивизионе 1B против команды Сербии. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

В понедельник, 24 апреля, в Эстонии сборная Украины по хоккею проведет свой второй матч на чемпионате мира-2023 дивизиона 1B. Соперником наших хоккеистов станет команда Сербии.

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В первом матче форума в Таллинне Украина уступила Китаю 4:5 в овертайме. Для того чтобы повыситься в классе подопечным Вадима Шахрайчука нельзя терять очки.

Соперник украинцев – сборная Сербии принадлежит к аутсайдерам турнира и является главным кандидатом на вылет из дивизиона. Однако в первом матче турнира балканцы только в серии буллитов уступили хозяевам турнира 1:2.

Перед очной дуэлью у Украины и Сербии есть по одному зачетному баллу. Лидируют в группе японцы, разгромившие Нидерланды 8:1.

История встреч. Украина и Сербия провели два матча за всю историю противостояний. В 2010 году на ЧМ Д1A "сине-желтые" разгромили балканцев 15:2, а в 2022 году победили 7:0.

Матч между национальными сборными Украины и Сербии начнется в 16.00. Следить за трансляцией поединка можно на сайте 24 канала.

Онлайн-трансляция матча Украина – Япония