У понеділок, 24 квітня, в Естонії збірна України з хокею проведе свій другий матч на чемпіонаті світу-2023 дивізіону 1B. Суперником наших хокеїстів буде команда Сербії.

До теми Трилер на льоду: збірна України поступилася Китаю в драматичному матчі на чемпіонаті світу

У першому матчі форуму в Таллінні Україна поступилася Китаю 4:5 в овертаймі. Для того, щоб підвищитися в класі підопічним Вадима Шахрайчука не можна втрачати очки.

Суперник українців – збірна Сербії належить до аутсайдерів турніру та є головним кандидатом на виліт з дивізіону. Проте у першому матчі турніру балканці лише у серії булітів поступилися господарям турніру 1:2.

Перед очною дуеллю Україна та Сербія мають по одному заліковому балу. Лідирують у групі японці, які розгромили Нідерланди 8:1.

Історія зустрічей. Україна та Сербія провели два матчі за всю історію протистоянь. У 2010 році на ЧС Д1A "синьо-жовті" розгромили балканців 15:2, а у 2022 році перемогли 7:0.

Матч між національними збірними України та Сербії розпочнеться о 16:00. Слідкувати за трансляцією поєдинку можна на сайті 24 каналу.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Японія