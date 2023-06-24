Украина – Румыния: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2023

Молодежная сборная Украины по футболу в субботу, 24 июня, проведет второй матч на чемпионате Европы 2023 года. Соперником украинцев будут сохозяева турнира – сборная Румынии. Онлайн-трансляция матча молодежных команд Украины и Румынии доступна на сайте 24 канала.

Сборная Украины стартовала на молодежном Евро-2023 с победы над сборной Хорватии. Украинцы забили по одному голу в каждом из таймов. Особенно эффектным получился первый гол, который забил Кащук. Он же отдал результативный пас во время второго взятия ворот.

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Теперь украинцев ожидает не менее тяжелое испытание. Ведь во втором туре 24 июня им придется сыграть против сборной Румынии, принимающей матчи Евро-2023 на собственном поле. Румыны же будут стремиться победить, ведь в первом матче потерпели разгромное поражение от испанцев. Следовательно, поражение и в матче против украинцев сведет на нет их шансы на выход из группы.

Победа украинцев почти гарантирует им выход в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы. А если Испания выиграет в параллельном матче против Хорватии – то "сине-желтые" точно сыграют в плей-офф. И только в последнем матче против испанцев 27 июня будет решаться, с какого места команды выйдут из группы.

Матч Украина – Румыния начнется в 19.00.

Эксклюзивный транслятор молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 года на территории Украины – Суспільне Спорт. Следовательно, все матчи молодежной сборной Украины по футболу на Евро-2023 будут доступны вживую бесплатно для зрителей на территории Украины. Матч Украина – Румыния будет показан вживую на Youtube-канале Суспільне Спорт, местных телеканалах Суспільне, а также будет доступна трансляция на Радіо Промінь.

На сайте 24 Канала будет Youtube-трансляция матча Украина – Румыния. Она будет доступна в этой новости перед началом встречи.