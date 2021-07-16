Украина и Россия сыграют друг с другом на двух баскетбольных турнирах подряд

Украинские баскетболисты дважды сыграют против россиян в 2021 году. Сборные Украины и России встретятся на Еврочеленджери и на чемпионате Европы по баскетболу 3х3.

Россию поместили в группу Украины

15 июля ФИБА изменила соперников в группах Еврочеленджера среди мужских сборных U-20.

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ФИБА перенесла матчи российской сборной из чешского Брно в греческий Ираклион. Причина – запрет российским гражданам посещать Чехию.

В то же время ФИБА также перенесла матчи сборной Хорватии из Ираклиона в Брно. Это было сделано, чтобы выровнять количество участников.

Таким образом, Россия попала в группу к Украине.

В греческом Ираклионе будут соревноваться мужские сборные U-20 из Украины, Словении, Израиля, Бельгии, Греции и россияне.

В чешском Брно будут выступать Хорватия, Испания, Италия, Португалия, Албания и Чехия.

Где еще Украина сыграет против России

13 июля состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по баскетболу 3х3.

Наша женская баскетбольная команда попала в группу В и сыграет с командами Великобритании и России.

Главный турнир пройдет в Париже с 10 по 12 сентября.