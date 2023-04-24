Без шансов для соперника: Украина разгромила Сербию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Украины провела второй матч на чемпионате мира по хоккею 2023 года. Наши игроки разгромили команду Сербии со счетом 7:0.

Украина – Сербия 7:0 (0:0, 2:0, 5:0)

Украинцы эту игру проводили после неудачного предыдущего матча, когда они в овертайме уступили Китаю. Так что в игре против сербов нашей команде нужна была только победа, чтобы и дальше иметь шансы на повышение в классе.

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Первый период прошел при ощутимом доминировании украинцев. Это отличилось и на статистике бросков – 17 против 5. Вот только на счет на табло это никак не повлияло – 0:0 после первых 20 минут игры.

Во втором периоде сербы тоже чуть ли не всем составом защищались, не думая об атаке. Но пропустили гол. После прострела Мазура Трахт в касание переправил шайбу в ворота соперника. А когда меньше, чем через две минуты сербы остались в меньшинстве, украинцы снова забили. На этот раз сам Мазур со второй попытки протолкнул шайбу под голкипером.

Уже после этого лидер сербов Джумич грубо сыграл против Фадеева и получил штраф 5+20. А уже без него сербы полностью "посыпались" (именно Джумич забросил единственную шайбу сербов в предыдущем матче с эстонцами, которая принесла им ничью в основное время. А на предыдущем чемпионате мира Джумич забросил все четыре шайбы сборной на турнире).

Что касается Фадеева, то его травма оказалась не серьезной, и он вернулся на лед.

Полное избиение сербов произошло в третьем периоде. Сначала Мазур оформил дубль. После этого Денискин реализовал большинство. Пересунько тоже отличился, когда украинцев на площадке было больше. Заброшенной шайбой отличился и Бородай. А точку в матче поставил капитан команды Мережко. Всего украинцы нанесли 66 бросков по воротам соперника. Сербы только 10 раз пробивали по воротам Дьяченко.

В итоге счет на табло 7:0. Именно с таким счетом украинцы победили сербов и на чемпионате мира прошлого года.

25 апреля на чемпионате мира будет выходной. А уже 26 апреля наша команда сыграет против хозяев турнира – Эстонии. 27 апреля запланирован матч против Нидерландов. А на 29 апреля – против Японии. Не исключено, что именно в матче с японцами и будет определяться, какая из сборных получит повышение в классе. Для этого украинцам нужно выигрывать все матчи в основное время.