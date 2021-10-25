Украина разгромила Россию в финале чемпионата Европы среди баскетболистов с нарушением слуха

Мужская сборная Украины одержала победу на чемпионате Европы по баскетболу среди спортсменов с нарушением слуха. Турнир состоялся в итальянском городе Пескара.

Украинцы – чемпионы Европы

В финале сборная Украины обыграла представителей России и завоевала "золото". Матч закончился со счетом 60:44.

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Интересно, что на групповой стадии Украина потерпела поражение только от россиян. Представителям РФ вышли в плей-офф с первого места в группе B, Украина тогда была второй.

В четвертьфинале украинцы победили хозяев чемпионата Италию, а в полуфинале одолели команду Израиля. В турнире участвовали 10 команд.