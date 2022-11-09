Украина пропустит ЧМ 2022 с самбо, причина – участие российских и белорусских спортсменов

Украина будет бойкотировать Чемпионат Мира 2022 по самбо, который пройдет в столице Кыргызстана Бишкеке. Все из-за допущенных к соревнованиям российских и белорусских участников, которым разрешили выступать под нейтральным флагом и гимном.

"Федерация самбо Украины не зарегистрировала команду для участия на Чемпионате Мира в Бишкеке на этой неделе, нация решила не участвовать в соревнованиях. Российским и белорусским спортсменам разрешено соревноваться. Всего заявки на участие в турнире подали 52 команды", - говорится в заявлении Международной федерации самбо (FIAS).

Следует отметить, что российских и белорусских боксеров исключат из рейтингов WBC.

Генеральный партнёр турнира – нефтяная компания "Роснефть", сотрудничающая с FIAS с 2013 года.

Украина уже бойкотировала Чемпионат Европы по самбо в сентябре, опять же, из-за допущения к турниру российских и белорусских спортсменов.