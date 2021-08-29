Украина проиграла Польше в 1/8 финала женского чемпионата Европы-2021 по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу заканчивает выступление на чемпионате Европы-2021. В 1/8 финала украинки уступили сборной Польши.

Украинки впервые за 20 лет вышли в плей-офф первенства континента. Но пройти дальше, чем первый раунд плей-офф, нашей команде не удалось. Помешала сборная Польши.

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Хотя именно сборная Украины выиграла первый сет в довольно напряженной борьбе.

Во втором сете наши девушки тоже навязали борьбу соперницам, но тем таки удалось переломить ход поединка, и сравнять счет.

В третьем сете украинки были постоянно в роли догоняющих. И дважды таки сравнивали счет. Но выиграть сет не сумели.

Решающим в игре в четвертом сете стал рывок полячек. При счете 9:9 они сумели набрать сразу 9 очков, обеспечив себе уверенный отрыв. Отыграть его украинская сборная не смогла. В итоге – поражение 1:3.

Украина – Польша – 1:3 (25:21, 21:25, 22:25, 17:25)

Самыми результативными в составе украинской команды были капитан Надежда Кодола и диагональная Анна Харчинская. Они набрали 12 и 11 очков соответственно.

В четвертьфинале нынешнего Евро Польша сыграет против Турции.