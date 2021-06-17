Украина прервала серию поражений на Евро после игры против Северной Македонии

Одолев Северную Македонию сборная Украины прервала серию поражений на чемпионатах Европы по футболу. До этого украинцы не могли победить на протяжении 6 матчей. Соответственно такая статистика не позволяла им выходить из группы в раунд плейоф.

Украинцы одержали викторию над македонцами со счетом 2:1. Встречались они в рамках Евро-2020 на Национальном стадионе в Бухаресте 17 июня.

Читайте больше Украина победила Северную Македонию в "валидольном" матче с двумя не забитыми пенальти: видео

6-матчевая серия поражений Украины на Евро закончилась

Впервые украинцы попали на Чемпионат Европы в 2012 году. Тогда, между прочим, форум проходил в Украине и Польше. В стартовой игре "сине-желтые" победили Швецию со счетом 2:1. А голы в том матче забил нынешний тренер украинской команды Андрей Шевченко.

Далее же на Евро-2012 были лишь одни поражения – от Франции и Англии. Продолжила проигрывать Украина и на следующем своем крупном турнире. На ЧЕ-2016 году во Франции украинские футболисты проиграли все 3 матча в группе. Тогда были поражения от Германии, Северной Ирландии и Польши.

Уже на Евро-2020, которое проходит в 11 городах Европы, украинцы в сверхнапряженном матче потерпели поражение от Нидерландов. Правда, уже в следующей игре – против Македонии – наконец победили.

Актуально Пили успокоительное в последние 5 минут, – Зеленский об игре Украина – Северная Македония

Украина на Евро: результаты всех матчей

Евро-2012

Украина – Швеция 2:1

Украина – Франция 0:2

Англия – Украина 1:0

Евро-2016

Германия – Украина 2:0

Украина – Северная Ирландия 0:2

Украина – Польша 0:1

Евро-2020

Нидерланды – Украина 3:2

Украина – Северная Македония 2: 1

Обратите внимание На матче Украина – Македония фаны исполнили хит "Путин – ху*ло": видео со стадиона