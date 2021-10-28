Украина потратила 200 миллионов гривен на подготовку к Олимпиаде в Пекине

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о финансировании подготовки спортсменов к зимним Олимпийским Играм в Пекине. Чиновник организовал встречу с федерациями по зимним видам спорта, которые будут участвовать в Играх.

Министерство молодежи и спорта выполнило все свои обещания

Гутцайт уверяет, что Министерство молодежи и спорта полностью обеспечило закупки спортивного оборудования и инвентаря и проведение соответствующих собраний. А еще государство назначило 12 стипендий для выдающихся тренеров, которые обеспечивают подготовку спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх.

Читайте также Самое суровое наказание: организаторы Олимпиады-2022 заявили о беспрецедентных штрафах

Спортсмены и тренеры в 2021 году получили почти 200 миллионов гривен на подготовку к Олимпийским играм в Пекине,

– заявил Гутцайт.

Министр подчеркнул, что он лично готов подключаться ко всем вопросам связанным с нашими спортсменами и тренерами.

"Конечно, понимаю, что главная задача государства – построить спортивную инфраструктуру для еще более качественной подготовки наших спортсменов. К сожалению, почти все годы независимости Украины этим вопросом никто не занимался. Но, имея большую поддержку непосредственно от Главы государства, мы активно меняем ситуацию и уже через несколько лет вы сможете увидеть совсем другую картину", – рассказал Гутцайт.

Также чиновник вспомнил, современный биатлонный комплекс, который успешно развивается в селе Поляница Ивано-Франковской области.

До главных зимних Игр осталось не так много времени. Министерство молодежи и спорта выполнило все свои обещания перед федерациями,

– добавил напоследок министр.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.