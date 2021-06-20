Украина потерпела досадное поражение в финале волейбольной Золотой Евролиги

Сборная Украины по волейболу уступила Турции в финале Золотой Евролиги. Украинская команда стала серебряным призером.

Украинцы крайне неудачно начали матч, уже в первом сете позволив турецким волейболистам уйти в отрыв. Поэтому первый сет закончился со счетом 11:25.

Как так Украинская рекордсменка Екатерина Долган погибла в ДТП

Во втором сете ситуация несколько улучшилась. Но турки снова победили. Они вышли вперед в счете и удержали необходимое для себя преимущество.

Единственный сет, который выиграли украинцы, стал третий. На этот раз уже наши волейболисты сразу ушли в отрыв, показывая, что не намерены сдаваться. И несмотря на несколько нервную концовку, сумели победить.

Но этого запала не хватило на четвертый сет. Каждая из команд по очереди выходила вперед, не давая сопернику оторваться больше, чем на 2 очка. Но в концовке матча турки таки дожали сборную Украины и победили.

Украина – Турция 1:3 (11:25, 20:25, 25:18, 21:25)

Бронзовые награды завоевала сборная Эстония, которая победила хозяев площадки команду Бельгии со счетом 3:0.