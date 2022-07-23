Украина получила "золото" чемпионата мира-2014 в гребле после дисквалификации россии

Уже не впервые из-за российского допинга меняется история мирового спорта. Украинские гребцы поднялись на подиуме после "серебра" восьмилетней давности.

Как украинцам перешло "золото" ЧМ-2014

Украинская четверка гребцов в лице Юрия Чебана, Александра Максимчука, Вадима Ципана и Виталия Голюка была признана чемпионами мира 2014 года.

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В 2014 году чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ принимала москва. Максимчук, Ципан, Голюк и Чебан по его итогам завоевали "серебро" эстафеты 4х200 метров в каноэ-одиночках.

Украинская команда уступила россиянам Алексей Коровашкову, Андрею Крайтору, Николаю Липкину и Ивану Штилю. Восемь лет российская четверка победила на расстоянии более пяти секунд.

Однако 22 июля Международная федерация каноэ (ICF) объявила о новых чемпионах. В результате дисквалификации результата россиян украинцам перешли золотые награды турнира.

Допинг еще раз отобрал медали у россиян

Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил от соревнований трех россиян: олимпийского чемпиона Лондона Александра Дьяченко, Николая Липкина и перегревицу Александру Дупик.

CAS поддержал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которым оно обжаловало решение ICF не отстранять трех упомянутых россиян в 2021 году. В руководящем гребном органе соглашались, что дело касалось манипуляций в Московской антидопинговой лаборатории. Однако считали, что для открытия индивидуальных производств против указанных гребцов было недостаточно доказательств.

WADA оспорило решение ICF и получило одобрительный ответ от судей CAS.Апелляции были утверждены, а Дяченко, Липкин и Дупик получили значительные сроки дисквалификации (по четыре года – для Дяченко и Липкина, два года – для Дупик).

В решении CAS говорится, что в пробе Липкина – участника "золотого" старта ЧМ-2014 – за июнь того же года были обнаружены запрещенные вещества тренболон, метенолон и оксандролон. Поэтому результат российской четверки был дисквалифицирован, а украинцев назначили чемпионами мира.

Таким образом, благодаря этой медали у Украины уже есть 11 золотых наград на чемпионатах мира. Лучший результат украинцев – три "золота" – был добыт на ЧМ-2021.