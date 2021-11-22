Украина получила три награды на молодежном чемпионате Европы по современному пятиборью

Украина завоевала три медали на чемпионате Европы по современному пятиборью среди спортсменов до 24 лет в Польше. Украинцам удалось получить награды разных видов: "золото", "серебро" и " бронзу".

Украина получила три награды

Украинец Максим Агарушев стал чемпионом Европы в личном первенстве, в сумме он набрал 1476 очков.

Читайте также Львовянин победил на мировом турнире богатырей в США

"Серебро" завоевала мужская сборная в командном первенстве. В состав входили Агарушев и Юрий Ковальчук, а также Тарас Химич.

В активе команды было 4344 очка, Украина уступила лишь сборной Германии (4355). На третьей позиции соревнования завершила Венгрия (4303).

Порадовала своим выступлением и женская сборная Украины. Девушкам удалось завоевать бронзовую награду. Команду представляли Ольга Клунникова, Анастасия Чижова и Ирина Кубрак.

Среди женщин лучше всего выступила Клунникова, она заняла 9-е место.

Сейчас Международный союз современного пятиборья (UIPM) рассматривает возможность заменить конный спорт на велоспорт.

Причиной стал скандал, который возник во время соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио и возмущение активистов, выступающих за защиту прав животных. Во время Игр-2020 пришлось убить животное из-за серьезной травмы.

Современное пятиборье — олимпийский вид спорта, который включает в себя соревнования по стрельбе, фехтованию, конному спорту, плавание и бег.