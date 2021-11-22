Украина получила три награды
Украинец Максим Агарушев стал чемпионом Европы в личном первенстве, в сумме он набрал 1476 очков.
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"Серебро" завоевала мужская сборная в командном первенстве. В состав входили Агарушев и Юрий Ковальчук, а также Тарас Химич.
В активе команды было 4344 очка, Украина уступила лишь сборной Германии (4355). На третьей позиции соревнования завершила Венгрия (4303).
Порадовала своим выступлением и женская сборная Украины. Девушкам удалось завоевать бронзовую награду. Команду представляли Ольга Клунникова, Анастасия Чижова и Ирина Кубрак.
Среди женщин лучше всего выступила Клунникова, она заняла 9-е место.
- Сейчас Международный союз современного пятиборья (UIPM) рассматривает возможность заменить конный спорт на велоспорт.
- Причиной стал скандал, который возник во время соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио и возмущение активистов, выступающих за защиту прав животных. Во время Игр-2020 пришлось убить животное из-за серьезной травмы.