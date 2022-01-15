Украина получила еще одну лицензию на Олимпийские игры-2022 в Пекине

Украинская сноубордистка Аннамари Данча, которая соревнуется в параллельном слаломе, выступит на Олимпиаде в Пекине.

Днями ранее Аннамари Данча показала лучший результат за последние два года на этапе Кубка мира. Спортсменка финишировала десятой на этапе, прошедшем в австрийском Бад-Гастайне. Это и позволило ей завоевать олимпийскую лицензию.

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"Последний этап Кубка мира по сноуборду перед Олимпиадой в Пекине завершен. Я успешно прошла квалификацию. Сейчас время домашнего кубка Европы в Буковеле и подготовка к основной гонке 4-х лет. Это будут мои четвертые Олимпийские игры.

Я иду к этому с большим опытом, мотивацией и вдохновением, и, конечно, с широкой улыбкой на лице", – написала украинка.

Что известно о выступлениях Данчи на Олимпиаде

На Играх в Ванкувере-2010 она заняла 16 место, в Сочи-2014 – 21-е, в Пхенчхане-2018 – 28-е.

На чемпионате мира-2019 завоевала "серебро".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4-го по 20 февраля.