Украина получила два "золота" на "Играх непокоренных" в Гааге: яркие фото

Сборная Украины продолжает выступать на "Играх непокоренных" в Гааге. Во второй соревновательный день наши атлеты пополнили медальную копилку четырьмя наградами.

Успех наших атлетов

Виктор Легкодух получил "золото" по толканию ядра. Украинец снова поднял сине-желтый флаг на пьедестал почета.

До речі Донька полоненої Паєвської здобула "бронзу" для України на" Іграх нескорених"



Виктор Легкодух возглавил пьедестал / Фото Invictus Games

Сергей Прядка приносит Украине медаль высшего достоинства в толкании ядра. Он уверенно завоевал "золото", не оставляя шансов соперникам.



Сергей Прядко / Фото Invictus Games

Наша сборная завоевала в Гааге еще три награды. Наши лучники еще раз доказали, что они среди лучших. Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк завоевали в финале для Украины серебряный комплект наград.

Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк / Фото Invictus Games

В 2020 году они также были серебряными медалистами Invictus Games The Hague 2020.

Рустам Росул завоевал также серебряную награду по толканию ядра.



Рустам Росул завоевал "серебро" / Фото Invictus Games

Украинская лучница Анна-София Пузанова выиграла бронзовую медаль в категории новичков. 18-летняя спортсменка является дочерью украинской волонтерки и парамедика Юлии "Тайры" Паевской, которая сейчас находится в плену российских войск.



Анна-София Пузанова / Фото Invictus Games

Invictus Games – международные спортивные состязания в паралимпийском стиле. Игры основал принц Гарри.

В них участвуют раненые военнослужащие и ветераны. Соревнования проходят в таких видах спорта как баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребли в зале.