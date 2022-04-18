Украина получила два "золота" на "Играх непокоренных" в Гааге: яркие фото
Сборная Украины продолжает выступать на "Играх непокоренных" в Гааге. Во второй соревновательный день наши атлеты пополнили медальную копилку четырьмя наградами.
Успех наших атлетов
Виктор Легкодух получил "золото" по толканию ядра. Украинец снова поднял сине-желтый флаг на пьедестал почета.
До речі Донька полоненої Паєвської здобула "бронзу" для України на" Іграх нескорених"
Виктор Легкодух возглавил пьедестал / Фото Invictus Games
Сергей Прядка приносит Украине медаль высшего достоинства в толкании ядра. Он уверенно завоевал "золото", не оставляя шансов соперникам.
Сергей Прядко / Фото Invictus Games
Наша сборная завоевала в Гааге еще три награды. Наши лучники еще раз доказали, что они среди лучших. Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк завоевали в финале для Украины серебряный комплект наград.
Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк / Фото Invictus Games
В 2020 году они также были серебряными медалистами Invictus Games The Hague 2020.
Рустам Росул завоевал также серебряную награду по толканию ядра.
Рустам Росул завоевал "серебро" / Фото Invictus Games
Украинская лучница Анна-София Пузанова выиграла бронзовую медаль в категории новичков. 18-летняя спортсменка является дочерью украинской волонтерки и парамедика Юлии "Тайры" Паевской, которая сейчас находится в плену российских войск.
Анна-София Пузанова / Фото Invictus Games
В них участвуют раненые военнослужащие и ветераны. Соревнования проходят в таких видах спорта как баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребли в зале.