Держись, мы с тобой, – Украина поддержала Эриксена после реанимации на матче Евро-2020

13 июня 2021 , 10:09
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Источник:

инстаграм УАФ

Сборная Украины поддержала датского футболиста Кристиана Эриксена. Он потерял сознание на матче Евро-2020 со сборной Финляндии.

На инстаграм-странице Украинской ассоциации футбола появились вдохновенные слова поддержки датскому футболисту. Обращение написали на двух языках и добавили фото Эриксена на поле.

Кстати Девушка Эриксена пыталась прорваться на поле, когда он потерял сознание: фото

Сборная Украины и ее главный тренер Андрей Шевченко решили поддержать футболиста совместно.

Андрей Шевченко и национальная команда Украины в поддержку Кристиана Эриксона: Кристиан, держись, мы с тобой!
– говорится в заметке.

Эриксену стало плохо на поле: коротко

  • 12 июня во время матча между сборными Дании и Финляндии датский футболист Кристиан Эриксен принял мяч и потерял сознание.
  • Игру срочно остановили, медики прямо на футбольном поле провели реанимационные меры. Эриксену пришлось делать непрямой массаж сердца.
  • С поля Эриксена вынесли на носилках и экстренно госпитализировали.
  • В УЕФА приняли решение об остановке матча.
  • По словам агента Эриксена Мартина Шутса, футболист пришел в себя и уже "может говорить".
Автор: Вероніка Климська