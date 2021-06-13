Держись, мы с тобой, – Украина поддержала Эриксена после реанимации на матче Евро-2020

Сборная Украины поддержала датского футболиста Кристиана Эриксена. Он потерял сознание на матче Евро-2020 со сборной Финляндии.

На инстаграм-странице Украинской ассоциации футбола появились вдохновенные слова поддержки датскому футболисту. Обращение написали на двух языках и добавили фото Эриксена на поле.

Кстати Девушка Эриксена пыталась прорваться на поле, когда он потерял сознание: фото

Сборная Украины и ее главный тренер Андрей Шевченко решили поддержать футболиста совместно.

Андрей Шевченко и национальная команда Украины в поддержку Кристиана Эриксона: Кристиан, держись, мы с тобой!

– говорится в заметке.

Эриксену стало плохо на поле: коротко