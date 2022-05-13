Украина пересекла отметку в 50 золотых наград на Дефлимпиаде-2021

Сборная Украины продолжает выигрывать медали в Бразилии В 11-й день соревнований в Бразилии национальная команда завоевала еще шесть медалей в двух видах спорта: три золотых, одну серебряную и две бронзовые. Украинцы отличились еще одним уникальным достижением.

Сборная Украины продолжает выигрывать медали в Бразилии

В 11-й день соревнований в Бразилии национальная команда завоевала еще шесть медалей в двух видах спорта: три золотых, одну серебряную и две бронзовые. Украинцы отличились еще одним уникальным достижением.

Читайте также Паралимпийская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира в Испании

Украинцы впервые в истории пересекли отметку в 50 золотых медалей: за два дня до окончания соревнований национальный рекорд вырос до 51 золотой награды за Игры.

До этого более 50 наград удавалось получить только россиянам. Это было на последних двух Дефлимпиадах: 2013 – 67, 2017 – 85.

В 11-й день соревнований "сине-желтые" больше всего получили медали в спортивном ориентировании. Как в мужских, так и в женских дисциплинах сразу два украинца финишировали на пьедестале на длинной дистанции.

Подиум разделили Александр Санькин ("золото") и Руслан Николаенко ("серебро"), а среди женщин – Анна Федосеева ("золото") и Анна Андросович ("бронза").

К тому же две награды сборная Украины завоевала в шаровой стрельбе. Виолетта Лыкова завоевала чемпионский титул, а Сергей Фомин стал третьим в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

Сразу четыре украинских команды вышли в финал в пляжном волейболе: по две мужские и женские, что уже гарантирует "сине-желтым" дополнительные два "золота" и "серебра".

Пробиться в финал смогла и украинская мужская команда по футболу, которая в полуфинале одолела Турцию – 2:0.

Как прошел 11 день соревнований дня Украины

"Золото" : Анна Федосеева (спортивная ориентировка, длинная дистанция), Александр Санькин (спортивная ориентировка, длинная дистанция), Виолетта Лыкова (шаровая стрельба, малокалиберная винтовка с трех позиций).

: Анна Федосеева (спортивная ориентировка, длинная дистанция), Александр Санькин (спортивная ориентировка, длинная дистанция), Виолетта Лыкова (шаровая стрельба, малокалиберная винтовка с трех позиций). "Серебро" : Руслан Николаенко (спортивная ориентировка, длинная дистанция).

: Руслан Николаенко (спортивная ориентировка, длинная дистанция). "Бронза": Анна Андросович (спортивная ориентировка, длинная дистанция), Сергей Фомин (пулевая стрельба, скоростная стрельба из малокалиберного пистолета, 25 метров).

Украина продолжает лидировать в медальном зачете. На счету украинской команды – 116 наград, что более чем вдвое больше, чем ближайшая соперница – сборная США, у которой в общей сложности 45 медалей (18 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых). Тем временем украинская команда получила уже 51 золотую, 31 серебряную и 34 бронзовых награды.