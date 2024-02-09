На шаг ближе к Олимпиаде: сборная Украины по хоккею на характере выгрызла победу над Польшей

Мужская сборная Украины по хоккею была близка к проигрышу в решающей битве против Польши в третьей стадии квалификации на зимние Олимпийские игры-2026. Однако серия буллитов принесла нашей команде успех.

Польша – Украина 2:2 (1:0, 1:1, 0:1, бул. – 1:2)

Шайбы: 1:0 – Гурны (Фрашко, Пасюк), 07:15, 1:1 – Бородай (Гребеник, Коренчук), 22:22, 2:1 – Колуш (Дзюбински, Езерски), 33:45, 2:2 – Ратушный (Коренчук, Чолач), 43:43.

Мужская сборная Украины по хоккею продолжает выступления в квалификации на зимние Олимпийские игры-2026. Команда Дмитрия Христича стартовала сразу с третьей стадии, которая является предпоследней в отборе, пишет 24 канал.

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Соперниками нашей команды по группе стали сборные Польши, Эстонии и Южной Кореи. С крупной победы над последними (4:0) Украина и стартовала вчера, 8 февраля. Свой же второй матч "сине-желтые" провели против своего главного конкурента в борьбе за проход дальше.

Польша считалась явным фаворитом игры. Команда играет дома, а также выступает на два дивизиона выше Украины. Но только первое место в группе проходит в финальный этап квалификации.

Лобовая встреча складывалась не в пользу нашей команды. На восьмой минуте Польша открыла счет усилиями Гурны. Сравнять счет украинцам удалось в начале второго периода, Бородай удачно подставился под дальний бросок партнера по команде.

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Впрочем еще до второго перерыва Польша снова вышла вперед, но и старт третьего периода оказался за "сине-желтыми". Ратушный точно пробил под коньками кипера хозяев.

В конце концов встреча перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов. Там показал себя на самом высоком уровне наш вратарь Дяченко, который отразил четыре броска поляков. За нас забивали Коренчук и Ворона, чьи шайбы и принесли победу Украине.

Поэтому "сине-желтые" набирают 5 баллов и выходят на первое место в группе. Для выхода в финальную стадию квалификации подопечным Дмитрия Христича достаточно в последнем матче (11 февраля) переиграть Эстонию, которая проиграла обе стартовые игры.