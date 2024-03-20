Осталось два шага: что нужно сборной Украины для выхода на Евро-2024

Команда Сергея Реброва не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы-2024. Впрочем, у Украины будет шанс получить путевку через матчи плей-офф. Рассказываем о соперниках и формате этой стадии квалификации.

В ближайшие дни определится судьба сборной Украины в отборе на Евро-2024. Команда Сергея Реброва получила право сыграть в стыковых матчах за путевку на турнир в Германии. 24 канал рассказывает подробнее о том, как нашей национальной команде попасть на чемпионат Европы.

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Невыход из группы

Основная часть квалификации на Евро-2024 уже завершилась. По итогам групповой стадии определились 20 команд, которые вышли на Евро-2024 и присоединились к стране-хозяйке Германии.

Украине со жребием откровенно не повезло. Среди соперников были финалисты прошлого Евро Италия и Англия, поэтому шансов на место в топ-2 было немного. Однако команда Реброва до последнего боролась за путевку с итальянцами, но в конце концов заняла третье место в группе.

Тем не менее, Украина получила шанс добыть путевку на чемпионат в плей-офф. В стыковых матчах будут разыграны три билета на Евро, на каждый из них претендует по 4 команды.

С кем будем играть в стыках

Они отбирались по рейтингу Лиги наций 2022-2023 среди команд, которые не прошли саму квалификацию. Так в списке оказалась и Украина, которая попала в четверку претендентов от дивизиона В.

Для выхода на Евро-2024 нашей команде необходимо будет преодолеть двух оппонентов – в полуфинале и финале плей-офф. Жребий определил первым соперником Украины команду Боснии и Герцеговины.

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Балканцы выиграли свою группу в Лиге наций 2022-2023, но с треском провалили квалификацию, заняв аж 5 место. Матч между украинцами и боснийцами пройдет на поле последних в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" вместимостью 15292 зрителей.

Матч состоится в четверг, 21 марта. Начало – в 21:45 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время команды отыграют два экстра-тайма по 15 минут. Если на табло сохранится паритет, то судьбу путевки дальше решит серия пенальти.

Кто в финале плей-офф

Победа над боснийцами выведет Украину в финал плей-офф отбора. Там соперником подопечных Реброва станет победитель пары Израиль – Исландия. Эти команды будут играть друг с другом также 21 марта, параллельно с игрой украинцев с боснийцами.

На этот раз уже наша команда будет хозяином поля, хотя и условным. Из-за войны против России встреча состоится в польском Вроцлаве. Правила определения победителя те же самые, в случае ничьей будут экстра-таймы и при необходимости серия пенальти. Именно в этой дуэли и определится обладатель путевки на Евро-2024.

Матч состоится 26 марта (вторник), начало – в 21:45 по киевскому времени. Если же Украина проиграет боснийцам, то она досрочно завершит отбор на Евро. Зато в день финала плей-офф команда Реброва будет играть товарищеский матч против неудачника встречи Израиль – Исландия.

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Победитель ветки плей-офф, где будет проходить отбор Украина, попадет на Евро-2024 в группу Е. Там Украина в случае прохода квалификации будет играть против Бельгии, Румынии и Словакии. Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.

. Оба матча сборной Украины (21 и 26 марта) будут показаны на территории нашей страны в прямой трансляции. Посмотреть игру фанаты смогут на региональных каналах Суспільного, а также ОТТ-платформе Megogo.