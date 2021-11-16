Украина одолела Сербию и приблизилась к Франции в отборе на Евро-2023: видео голов
Источник:24 канал
Во вторник, 16 ноября, молодежная сборная Украины по футболу принимала команду Сербии в матче-отборе на Евро-2023. Матч на "Арене Львов" завершился победой "сине-желтых".
Украина U-21 – Сербия U-21 2:1
Гол: Криськив, 9, Судаков, 81 – Митрович, 78
Нереализованный пенальти: Бондаренко, 45+1
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Перед матчем
- Если брать только официальные матчи, то у украинской молодежки серия из четырех побед. Тем не менее, статус соперников оставляет вопросы: Румыния, Северная Ирландия, Армения и Ферерские острова. При этом только в одном поединке за это время удалось выиграть с разницей более чем в один мяч. Если сравнивать с предварительным отбором, то нынешний однозначно можно занести в плюс, ведь мы пока проиграли лишь однажды (французам) и удерживаем вторую строчку в таблице.
- Сербы пока проваливают нынешний отбор. Единственная победа была над абсолютным аутсайдером группы, Арменией, проигравшей уже четыре поединка подряд. Даже Фареры чаще набирают очки и размещаются выше в таблице.
- Это привело к тому, что по итогам октябрьских игр руководство сербской федерации решило расстаться с Звонко Живковичем, а вместо него назначить на должность руководителя молодежки Александра Рожича. Но результат мгновенно не пришел: в первой игре ноября сербы дома играли против фарерцев и преимущество во владении мячом в свою пользу не смогли материализовать, расписав только нулевую ничью.
Уверенное начало от Украины
Уже на 9-й открыт счет во встрече. Трубин выбил на левый фланг на ход Мудрику, тот набрал большую скорость, вошел в штрафную и сделал передачу до 11-тиметровой отметки под удар Криськиву, который нанес точный удар.
Видео гола Криськива
В конце первой 45-минутки украинцы и совсем могли удвоить свое преимущество, когда Шехович в штрафной сбил Криськива и заработал пенальти в собственные ворота. К сожалению, Бондаренко не реализовал 11-метровый удар – Гордич угадал угол и перевел мяч на угловой.
Видео нереализованного пенальти
Эмоциональная развязка
На 78-й минуте счет в матче на "Арене Львов" неожиданно оказался равным. После введения аута Тедич в нашей штрафной обыграл Батагова, который отпасовал на Митровича, и тот нанес точный удар.
Видео гола Митровича
Но такой счет украинцев не устроил и уже через 3 минуты они вырвали победу! Бондаренко выиграл мяч на левом фланге и отдал на вошедшего в штрафную площадку Судакова и точно пробил в ближний угол.
Видео гола Судакова
- В итоге сборная Украины под руководством Руслана Ротаня вырвала важные 3 очка и закрепились на 2 месте в отборе на европейское первенство, которое состоится в 2023 году. От французов отставание составляет 1 балл.