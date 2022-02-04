Украина недополучила 73 миллиарда долларов ВВП за 10 лет из-за игнорирования массового спорта
В Украине не слишком распространен любительский спорт и физическая активность. Это влияет и на экономику страны, поэтому бюджет недополучает немалую сумму средств.
Вложенный один доллар – 15 долларов дохода
В Украине решили провести первое экономическое исследование по спорту. С его результатами ознакомилась редакция 24 канала.
Результаты исследования подтверждают эффективность массового спорта и регулярной физической активности, как инструмента, который способен увеличить продолжительность качественной жизни украинцев, снизить расходы на медицину, значительно увеличить ВВП Украины и даже уровень пенсий в будущем.
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Результаты расчетов и моделирования показывают, что каждый доллар, инвестированный в физическую активность и любительский спорт, приносит 15 долларов дохода в виде дополнительного ВВП и 5 долларов – в виде поступлений в бюджет Украины.
Недополученные миллиарды
При этом, по оценкам экспертов, из-за низкой физической активности населения и соответствующих последствий в виде болезней, более низкой производительности труда и продолжительности жизни, экономика Украины за последние 10 лет недополучила 73 миллиарда долларов ВВП (совокупно за период 2011 – 2020 годов).
В целом Украина сейчас – одна из наименее физически активных наций Европы.
В программе, которую представили исследователи, есть пошаговый план развития массового спорта на ближайшие 10 лет. Итогом этого пути может стать рост многих важных показателей:
- продолжительности жизни украинцев на 5 лет,
- процента физически активных людей до 50%,
- процента физически активных детей до 60%,
- экономически активного населения,
- доли сектора любительского спорта и других.
Это первое исследование влияния физической активности на экономику Украины. В нем представлено много убедительных аргументов, почему необходимо поддерживать развитие массового спорта в стране. Для футбольного клуба Шахтер массовость – это поиск талантов. Надеюсь, результаты исследования будут использоваться всеми, кто принимает решения по формированию политики в области спорта,
– заявил директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК Шахтер Юрий Свиридов.
Авторы исследования: независимые аналитические центры U.Sport и Украинский институт будущего. Футбольный клуб Шахтер и Parimatch стали партнерами проекта.