Вкладений один долар – 15 доларів доходу

В Україні вирішили провести перше економічне дослідження щодо спорту. З його результатами ознайомилася редакція 24 каналу. Результати дослідження підтверджують ефективність масового спорту і регулярної фізичної активності, як інструменту, що здатний подовжити тривалість якісного життя українців, знизити витрати на медицину, значно збільшити ВВП України та навіть рівень пенсій у майбутньому.

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Результати розрахунків і моделювання показують, що кожен долар, інвестований у фізичну активність та аматорський спорт, приносить 15 доларів доходу у вигляді додаткового ВВП та 5 доларів – у вигляді надходжень до Бюджету України.

Недоотримані мільярди

При цьому, за оцінками експертів, через низьку фізичну активність населення і відповідні наслідки у вигляді хвороб, нижчої продуктивності праці та тривалості життя, економіка України за останні 10 років недоотримано 73 мільярди доларів ВВП (сукупно за період 2011-2020 років).

Загалом Україна наразі – одна з найменш фізично активних націй Європи.

У програмі, яку представили дослідники, є покроковий план розвитку масового спорту на найближчі 10 років. Підсумком цього шляху може стати зростання багатьох важливих показників:

тривалості життя українців на 5 років,

проценту фізично активних людей до 50%,

проценту фізично активних дітей до 60%,

економічно активного населення,

частки сектора аматорського спорту та інших.

Це перше дослідження щодо впливу фізичної активності на економіку України. У ньому представлено багато переконливих аргументів, чому необхідно підтримувати розвиток масового спорту в країні. Для футбольного клубу Шахтар масовість – це пошук талантів. Сподіваюся, результати дослідження будуть використовуватися всіма, хто ухвалює рішення щодо формування політики в галузі спорту,

– заявив директор зі стратегічного розвитку та комунікацій ФК Шахтар Юрій Свиридов.

Автори дослідження: незалежні аналітичні центри U.Sport та Український інститут майбутнього. Футбольний клуб Шахтар та Parimatch стали партнерами проєкту.