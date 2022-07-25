Докиенко: Это неподъемная сумма

Об этом рассказала одна из представительниц команды Наталья Докиенко. По ее словам, для них не было выделено финансирование.

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Да, к сожалению, украинская женская четверка не выступит на чемпионате мира, потому что мне и Диане Танько сказали ехать "на свой счет", а это неподъемная сумма - 75000 гривен,

– сказала гребля.

Девушки все же планировали ехать на турнир, даже за свой счет. Однако оказалось, что нехватка денег – это не единственная проблема команды.

"Предварительно, мы были настроены ехать на соревнования, были готовы покупать билеты за свой счет, но если бы цена была 20 – 30 тысяч гривен, а не 75. А приобрести билеты раньше времени мы не могли, потому что у нас не было воз – их открыли в последний момент перед вылетом, а именно 20 июля.

Как только нам открыли визы, мы начали искать билеты в Галифакс, но цены на них были космические, поэтому было принято такое решение, что мы не поедем", – добавила Докиенко.

Кстати говоря. Соревнования пройдут в канадском Галифаксе в период 3-17 августа. Мировое первенство станет первым с 2021 года, когда турнир принимал датский Копенгаген.

Ожидается, что на турнире выступят 17 представителей Украины.