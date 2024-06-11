Как минимум три битвы для команды Реброва: расписание матчей сборной Украины на Евро-2024
Уже 14 июня стартует 17-й чемпионат Европы по футболу, который примет Германия. Сборная Украины, которая пробилась в финальную часть через плей-офф отбора, начнет свою борьбу несколько позже.
Подопечные Сергея Реброва одолели в плей-офф квалификации Боснию и Герцеговину и Исландию. Оба поединка заканчивались победой Украины с одинаковыми счетами 2:1, пишет 24 Канал.
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Календарь матчей Украины на чемпионате Европы
Во время жеребьевки "сине-желтые" попали в группу "Е", где сыграют против Румынии, Словакии и Бельгии. Последнюю, к слову, считают фавориткой этого квартета.
Каждая из этих сборных проведет минимум по 3 матча группового раунда на Евро-2024.
- 17 июня. 16:00. Румыния – Украина (Мюнхен)
- 21 июня. 16:00. Словакия – Украина (Дюссельдорф)
- 26 июня. 19:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)
Интересно, что ранее украинская сборная играла с румынами и словаками, а вот матч против Бельгии будет первым в истории лобовым между этими национальными командами.
К слову, Евро-2024 в Германии продлится до 14 июля.