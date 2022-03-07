Украина, мы верим в тебя, – жена Усика трогательно поддержала украинский народ

Жена Александра Усика сделала патриотическое заявление о будущем Украины после победы в войне с Россией. Екатерина Усик поддержала украинский народ.

Екатерина Усик: Украина, мы победим

Екатерина Усик в очередной раз прокомментировала войну между Украиной и Россией. Жена украинского боксера уверена в победе Украины над российскими оккупантами.

Стоит прочесть А называл нас Братское сердце, хрен ты моржевой и трус, – жена Усика о Поветкине

Жена Александра Усика верит, что после победы Уна Украину ждет еще лучшее будущее, города отстроятся, но людские жизни, загунившие от рук российских оккупантов, уже никто не вернет.

Екатерина Усик извинилась перед всеми, кого могла обидеть.

Украина, мы верим в тебя. Мы верим, что ты победишь, знаем, что победишь. Мы знаем, что у нас есть большое будущее, что у нас есть будущее, есть будущее у наших детей. Мы построим все города. Конечно, мы не вернем жизнь погибших. Это горе, сплошное горе. Я хочу попросить у всех прощения. Кого обидела, может, кому-то нагрубила. Бог с нами. Я в это верю. Я верю в то, что мы победим,

– сказала жена боксера.

Напомним, что Александр Усик вернулся из Великобритании и пополнил ряды территориальной обороны Киевской области.

Ранее жена боксер обращалась к россиянам и российскому боксеру Александру Поветкину.

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