Украина может повторить путь России в допинговом скандале, – спортивный юрист

Отчет о ходе спецоперации "Геркулес" стал настоящим шоком для нашего спорта – WADA обвиняет антидопинговый центр Украины в манипуляции с допинг-пробами. Авторитетный спортивный юрист Юрий Юрченко призвал Украину готовиться к худшему сценарию.

По результатам операции "Геркулес" выяснилось, что украинские спортсмены заранее знали, когда будут сдавать тесты на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.

Смотрите также Антидопинговое агентство Украины осталось без руководства после скандального расследования WADA

Думаю, что санкции будут такие же, как с мельдонием в России. Наша антидопинговая организация обвиняется в том, что она причастна к нарушению антидопинговых правил. Эту ситуацию можно сравнить с коррупционными действиями. К сожалению, санкции могут быть довольно жесткими. Руководство лаборатории уже оставило свои должности, но это не значит, что последствий для нас не будет,

– сказал Юрченко.

"Нужно искать все возможности для защиты чести и достоинства спорта в Украине. WADA просто так бы не публиковала отчет, поэтому ситуация достаточно серьезная. Совпадений никаких не может быть. Надо готовиться к худшему, но ни в коем случае не опускать руки. Нужно бороться до конца", – заявил юрист.

В чем обвиняют Украину