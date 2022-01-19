Украина могла готовиться к ЧМ-2022 на базе МанСити: Петраков выбрал родную страну

Сборная Украины в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сыграет против Шотландии. "Сине-желтые" могли готовиться к поединку в Великобритании.

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Футболисты сборной Украины имели шанс готовиться к важному поединку за пределами родной страны. Александр Зинченко мог тренироваться на клубной базе "Манчестер Сити", за который выступает полузащитник.

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Об этом рассказал президент УАФ Андрей Павелко. Тренерский штаб сборной во главе с Александром Петраковым решил остановиться на варианте из Украины. Подготовка будет проводиться в Киеве.

Были разные варианты для тренировочного сбора. Тренерский штаб выбрал готовиться в Украине. Мы готовили вариант подготовки на базе Манчестер Сити. А также другие – в Шотландии, Франции,

– рассказал Павелко.

По информации Павелко, "сине-желтые" планируют провести одну открытую тренировку для болельщиков перед поездкой в ​​Шотландию.

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