Украина могла готовиться к ЧМ-2022 на базе МанСити: Петраков выбрал родную страну
Источник:Футбол 1/2/3
Сборная Украины в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сыграет против Шотландии. "Сине-желтые" могли готовиться к поединку в Великобритании.
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Футболисты сборной Украины имели шанс готовиться к важному поединку за пределами родной страны. Александр Зинченко мог тренироваться на клубной базе "Манчестер Сити", за который выступает полузащитник.
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Об этом рассказал президент УАФ Андрей Павелко. Тренерский штаб сборной во главе с Александром Петраковым решил остановиться на варианте из Украины. Подготовка будет проводиться в Киеве.
Были разные варианты для тренировочного сбора. Тренерский штаб выбрал готовиться в Украине. Мы готовили вариант подготовки на базе Манчестер Сити. А также другие – в Шотландии, Франции,
– рассказал Павелко.
По информации Павелко, "сине-желтые" планируют провести одну открытую тренировку для болельщиков перед поездкой в Шотландию.
Украина хочет поехать в Катар
- Шотландия станет первым соперником "сине-желтых" в плей-офф отбора ЧМ-2022. Матч состоится на глазах родных болельщиков шотландцев.
- Если украинцам удастся праздновать победу, они проведут еще одну встречу против победителя матча Уэльс – Австрия. Победы в этих двух встречах позволят подопечным Петракова уехать в Катар.
- Из-за этих поединков УАФ перенесли три матча УПЛ.
- Украина со второго места пробилась в плей-офф отбора. Прямую путевку из группы в Катар завоевала Франция.