"Это игра нашей жизни": Александр Зинченко оценил значимость матча Украина – Италия во время войны

Игрок Арсенала настроен серьезно на решающую встречу в квалификации Евро-2024. Полузащитник желает подарить положительные эмоции своему народу.

Уже 20 ноября сборная Украины по футболу проведет последний матч квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва в немецком Леверкузене сойдется со сборной Италии.

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Эта встреча должна решить обладателя прямой путевки на чемпионат Европы. В преддверии матча лидер "сине-желтых" Александр Зинченко рассказал о большом значении этого матча во время войны в Украине.

Будет огромный матч. Конечно, это игра нашей жизни. Особенно сейчас в самое сложное время независимости нашей страны. Очень важно принести позитивные новости украинскому народу. Играть на Евро – замечательное достижение. Знаем, что пока носим футболку сборной Украины, это момент нашей жизни, которым гордимся больше всего. Играть за сборную мечтаешь с детства. Но особенно сейчас, когда у нас в стране война. Мы прекрасно понимаем, что каждый матч (даже товарищеский) когда побеждаешь, приносишь много позитива нашим людям,

– заявил Зинченко.

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Пока сборная Украины занимает второе место в отборочной группе С, эта позиция дает право на прямую путевку на Евро. Италия отстает на три балла, но имеет матч в запасе против Северной Македонии 17-го числа.

Если "Скуадра Адзура" выиграет у балканцев, то сравнится с Украиной и нашу команду в очном сражении устроит только победа. В случае осечки итальянцев с македонцами подопечные Реброаа удовлетворятся ничьей с командой Спаллетти.