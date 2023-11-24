"Мы ничего не украли": тренер сборной Италии оправдывает скандальное судейство в игре с Украиной

Лучано Спаллетти не считает момент с падением Мудрика стопроцентным пенальти. Коуч возмущен тем, что его команда упрекает в нечестном судействе.

На неделе сборная Украины отыграла свой последний матч в 2023 году. Команда Сергея Реброва не смогла обыграть Италию (0:0) и потеряла возможность напрямую попасть на Евро-2024.

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"Сине-желтые" были очень близки к вожделенной победе, ведь на 90+3 минуте произошел скандальный момент. Брайан Кристанте в собственной площадке сбил Михаила Мудрика, но арбитр Хесус Хиль Мансано почему-то решил не назначать пенальти.

Видео скандального момента:

За это испанца многие раскритиковали, даже среди итальянцев. Впрочем, наставник "Скуадры Адзурры" Лучано Спаллетти уверен, что момент был неоднозначным. По его мнению, Италия абсолютно заслужила выход на Евро.

Мы ничего не украли, а реально заслужили квалифицироваться на чемпионат Европы. Не учитывать игру команды и использовать этот инцидент против нас неправильно. Матч был сложным из-за давления. Инцидент может быть противоречивым, но точно не таким однозначным, как многие хотят сказать. Я разочарован,

– заявил Спаллетти.

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Этот момент также послужил поводом к появлению теории заговоров. Через несколько недель до игры президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что желает Италии выхода на Евро, ведь она важна для европейского футбола

Отметим, что у сборной Украины будет второй шанс квалифицироваться на чемпионат Европы из-за плей-офф. В полуфинале команда Сергея Реброва сыграет с Боснией и Герцеговиной и в случае победы поспорит за путевку на Евро с Израилем или Исландией.