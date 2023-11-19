Решающая битва: онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва перед матчем Украина – Италия

Уже 20 ноября сборная Украины по футболу проведет последний матч в отборе на Евро-2024. В преддверии поединка Сергей Ребров проведет пресс-конференцию, которая будет доступна на сайте 24 Канала.

Наставник "сине-желтых" ответит на вопросы журналистов перед решающим матчем отбора на чемпионат Европы-2024. Соперником Украины в восьмом туре будет именитая Италия, пишет 24 Канал.

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Украине нужна победа

В матче первого круга команды уже встречались между собой. Тогда на легендарном "Сан-Сиро" победу одержали хозяева со счетом 2:1.

Следующий поединок состоится в немецком Леверкузене на местном стадионе "БайАрена". Эта игра будет ключевой для сборной Украины. Обе команды набрали после семи туров по 13 очков, но у Италии преимущество в очных встречах, поэтому "сине-желтых" устроит только победа, чтобы квалифицироваться на Евро-2024.

Будущие соперники 9 раз встречались между собой. К сожалению, Украине пока ни разу не удавалось побеждать – 2 ничьих и 7 поражений. Надеемся, что 20 ноября подопечные Реброва в поединке, который начнется в 21:45, смогут прервать эту неприятную серию.

Предматчевая пресс-конференция, на которой главный тренер сборной Украины поделится с болельщиками свежей информацией из лагеря национальной команды, начнется 19 ноября в 17:30 по киевскому времени.

Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции Сергея Реброва перед матчем в Леверкузене