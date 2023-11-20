И это не Мудрик: Маркевич признался, кто может стать "тузом в рукаве" Реброва в матче против Италии

Менее 12 часов осталось до ключевого матча отбора на Евро-2024 в группе "С". Украина на леверкузенской "БайАрене" примет Италию.

Обе сборные набрали после семи туров по 13 баллов. Италия идет второй в группе "С", а Украина – третья. В предстоящей встрече Украине нужно только побеждать "скуадро адзурру", устроенную даже мировой в Леверкузене, чтобы со второго места группы выйти на Евро-2024, а не отбираться через плей-офф.

Следует узнать Без "джокера", но с дебютантом: заявка Украины на ключевое сражение за Евро-2024 против Италии

Маркевич: Он может выйти на замену, а, скорее всего, так и будет, и выстрелить в любой момент

Сергей Ребров объявил заявку на решающий матч. Главный тренер львовских Карпат Мирон Маркевич назвал одного футболиста "сине-желтых", который может стать движущей силой в игре против Италии. Ведь игрок очень хорошо знает итальянский футбол изнутри.

Малиновский – проверенный годами и матчами игрок. Он может выйти на замену, а, скорее всего, так и будет, и выстрелить в любой момент. Руслану не нужно много времени, чтобы войти в игру, чтобы выдать пас через пол поля или забить с дальней дистанции, как он умеет и не раз это делал. Тем более кто-кто, а Малиновский отлично знает Италию, их игроков. Он столько лет в Серии А играет. Да, сейчас он не очень хорошо играет в своем клубе, но это ничего не значит. Малиновский – футболист высокого уровня,

– заявил Маркевич.

Отметим, что Малиновский попал в заявку на матч против Италии, который начнется 20 ноября в 21:45 (по киевскому времени).

К предстоящей игре в футболке "сине-желтых" Руслан провел уже 56 поединков (7 голов).

30-летний атакующий полузащитник перебрался в итальянскую Серию А в июле 2019 года, когда подписал контракт с Аталантой. До лета 2023 был футболистом бергамовцев, хотя ненадолго ездил во французский Марсель, который впоследствии подписал полноценный контракт с Русланом. В августе 2023 года был арендован Дженоа до конца сезона-2023/2024, поэтому снова вернулся в итальянский чемпионат. Всего в двух итальянских клубах уже провел 154 матча.