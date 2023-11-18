Италия подходит к поединку против Украины с кадровыми потерями. Но уже в матче против Северной Македонии команда Лучано Спаллетти доказала, что это не будет для нее большой проблемой. Итальянцы даже в обескровленном составе показали отличную игру против македонцев и одержала уверенную победу 5:2.

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Слабость "скуадры адзурры", которой должны воспользоваться украинцы

Также трактует эти кадровые потери итальянской сборной бывший нападающий Игорь Яворский. По его словам, у будущего соперника Украины большой ряд запасных, поэтому в Спаллетте будет из кого выбирать. Тем более, что у "скуадры адзурры" много молодых игроков, которые оправдывают все надежды тренерского штаба сборной.

Также Яворский назвал слабые стороны Италии, которые он просмотрел в матче против македонцев. Именно ею должны воспользоваться украинцы, учитывая скорые и технические фланги команды Сергея Реброва.

Большой плюс для нашей сборной, что легионеры Мудрик, Цыганков, Довбик набрали отличную форму в своих клубах, которую они попытаются перенести на матч "сине-желтых".

Северомакедонцы не часто угрожали владением хозяев, но бросалось в глаза, что у них – медленные защитники, которые не всегда принимали правильные решения. Вспомните хотя бы эпизод, когда балканцы забивали свой первый гол, когда стоперы хозяев банально потеряли во вратарской игрока гостей. У Украины хватает скоростных футболистов, чего только стоит Михаил Мудрик, и нужно заставить итальянцев ошибаться,

– сказал Яворский.

Отметим. Поединок Украина – Италия состоится 20 ноября в 21:45 на леверкузенской "БайАрене" в Германии.

Предыдущая игра между этими сборными завершилась победой Италии с разницей в один гол 2:1. Единственный гол "сине-желтых" в той встрече забил Андрея Ярмоленко, который из-за травмы пропустит решающий матч нашей сборной.